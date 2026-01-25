WWE | Una curiosa statistica sul regno di Jade Cargill fa discutere i fan Jordynne la paragona a Goldberg

Una recente statistica sul regno di Jade Cargill al WWE Women’s Championship ha attirato l’attenzione dei fan. Dal suo debutto, Cargill ha combattuto in televisione per solo 7 minuti e 25 secondi, un dato che ha suscitato molteplici commenti. Jordynne ha paragonato questa situazione a Goldberg, evidenziando l’aspetto particolare di questo periodo di dominio.

Una statistica sorprendente ha acceso la discussione online: dal giorno della conquista del WWE Women’s Championship, Jade Cargill ha lottato in televisione per un totale di appena 7 minuti e 25 secondi I numeri di un regno anomalo. Secondo i dati di Cagematch.net, Jade Cargill ha conquistato il titolo sconfiggendo Tiffany Stratton a Saturday Night’s Main Event nel novembre 2025. Da allora, invece di difese regolari o match competitivi, il suo regno è stato caratterizzato da vittorie lampo e un tempo sul ring estremamente limitato. Il primo match televisivo da campionessa è stato contro B-Fab, concluso in 2 minuti e 15 secondi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Una curiosa statistica sul regno di Jade Cargill fa discutere i fan, Jordynne la paragona a Goldberg Leggi anche: WWE: Una festa trasformata in incubo, la furia di Jade Cargill su Chelsea Green Leggi anche: WWE: Jade Cargill distrugge Tiffany e diventa campionessa del mondo per la prima volta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Nia Jax destroys Tiffany Stratton and Jade Cargill: SmackDown highlights, Sept. 12, 2025 Argomenti discussi: WWE: Una curiosa statistica sul regno di Jade Cargill fa discutere i fan, Jordynne la paragona a Goldberg. - Il pollo di Trilussa Sai ched’è la statistica È na’ cosa che serve pe fà un conto in generale de la gente che nasce, che sta male, che more, che va in carcere e che spósa. Ma pè me la statistica curiosa è dove c’entra la percentuale, pè via che, lì, la media è se - facebook.com facebook Sì, è corretto: Francesco Camarda (nato nel 2008) ha 4 presenze in Champions League negli ultimi 5 anni, mentre l'AS Roma (fondata nel 1927) ne ha 0 in quel periodo. Statistica curiosa! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.