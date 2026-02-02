Oggi la classifica mondiale del tennis femminile si aggiorna. Aryna Sabalenka resta in vetta, ma Iga Swiatek e Elena Rybakina si avvicinano, soprattutto dopo il trionfo agli Australian Open 2026. La battaglia sulla vetta si fa più interessante.

Oggi, lunedì 2 febbraio, è giornata di aggiornamento della classifica mondiale del tennis. In campo femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka resta saldamente al comando, davanti alla polacca Iga?wi?tek e alla kazaka Elena Rybakina, che ha ridotto il divario grazie al successo nella finale degli Australian Open 2026 proprio contro Sabalenka. C’è però un altro dato che suscita particolare interesse ed è legato a una novità assoluta: per la prima volta nella storia, due madri figurano contemporaneamente nella top-10 del ranking mondiale. Il riferimento è alla svizzera Belinda Bencic e all’ucraina Elina Svitolina, rispettivamente numero 9 e numero 10 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La curiosa statistica nella top-10 aggiornata del ranking WTA

Questa settimana la classifica WTA registra qualche novità.

