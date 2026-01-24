LIVE Atletica World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA | Ihemeje non decolla Attesa per Lyles

Segui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026, con aggiornamenti sulle gare di atletica indoor. Dopo le competizioni giovanili, alle 20.12 sono in programma i 3000 metri piani uomini, con particolare attenzione alle performance di Ihemeje e alle attese per Lyles. Restate con noi per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati dell’evento.

19.42. Dopo le gare giovanili, alle 20.12 sarà il momento dei 3000 piani uomini 19.41. La vittoria va alla statunitense Roisin Willis che fa segnare il nuovo record mondiale stagionale con 1'59?59, secondo posto per la britannica Boffey con 2'00?14, terza la statunitense Bossong con 2'00?36, entrambe con il primato personale 19.35: Queste le protagoniste degli 800 donne: 1 Helen Schlachtenhaufen USA 2 Alex Carlson USA 3 Victoria Bossong USA 4 Ellie Baker GBR 5 Isabelle Boffey GBR 6 Roisin Willis USA 7 Sammy Watson USA 19.01: Alle 19.40 è in programma la prossima gara, gli 800 piani donne

