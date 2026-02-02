Witkoff Iran’s Araqchi to discuss possible nuclear deal on Friday US official says

Questa mattina a Istanbul si terrà un incontro tra l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi. I due discuteranno delle possibilità di un accordo nucleare, in un momento di tensioni che durano da mesi. La stretta di mano tra i rappresentanti delle due nazioni è vista come un passo importante, anche se ancora niente è deciso. La diplomazia si muove, mentre le parti cercano di trovare un punto di incontro.

WASHINGTON, Feb 2 (Reuters) - U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi plan to meet on Friday in Istanbul to discuss a possible nuclear deal and other issues, a U.S. official said on Monday. "The president's been calling for them to make a deal. The meeting is to hear what they have to say," the official said. "Il Presidente ha chiesto che facciano un accordo. Un funzionario del ministero degli Esteri iraniano aveva detto che Teheran stava valutando le condizioni per riprendere presto i colloqui con gli Stati Uniti, dopo che entrambe le parti si erano dichiarate pronte a rilanciare la diplomazia sulla lunga disputa nucleare e a dissipare i timori di una nuova guerra regionale.

