Rubio and Netanyahu discuss Iran Syria and Gaza Axios reports

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La conversazione ha riguardato questioni di attualità nella regione, tra cui Iran, Siria e Gaza. L'incontro si inserisce in un quadro di dialogo tra le due parti per affrontare temi di sicurezza e stabilità nell’area mediorientale.

WASHINGTON, Jan 10 (Reuters) - U.S. Secretary of State Marco Rubio spoke over the phone with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Saturday, Axios reporter Barak Ravid said on X.

