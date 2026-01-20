Wine&Siena al Santa Maria Masterclass e visite guidate

Dal 31 gennaio al 2 febbraio, Wine&Siena torna con l’undicesima edizione al Santa Maria della Scala. L’evento propone tre visite guidate per scoprire la Tebaide di Lippo Vanni, la Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti e il Museo Archeologico Nazionale, offrendo un’occasione per esplorare i tesori culturali di Siena attraverso percorsi dedicati e approfondimenti storici.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio con Wine&Siena in questa undicesima edizione, tre visite guidate al Santa Maria della Scala per scoprire la Tebaide ritrovata di Lippo Vanni, la Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti, Il Museo Archeologico Nazionale. Tutti momenti dedicati solo a chi effettuerà il percorso sensoriale all'interno della manifestazione. Wine&Siena è capolavori del gusto, vino, territori ed esperienze che incontrano l'arte. Quest'anno, prima dei percorsi sensoriali, i wine lovers potranno entrare nei segreti del Santa Maria della Scala e coglierne appieno l'essenza. Tre giorni dedicati alle migliori produzioni vinicole e gastronomiche, selezionate dalle commissioni d'assaggio di The WineHunter Award.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2026 Siena celebra le eccellenze premiate da The Wine Hunter Award nel museo di Santa Maria della Scala e a Palazzo Squarcialupi - facebook.com facebook

Art & Wine Siena, il #Brunello e gli altri vini, incontro l'arte su Piazza del Campo montalcinonews.com/2026/01/art-wi… x.com

