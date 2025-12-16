Wine&Siena 2026 | Appuntamento centrale per tutto il territorio

Wine&Siena 2026 si prepara a confermare il ruolo di Siena come centro nevralgico del mondo del vino. Dal 31 gennaio al 2 febbraio, l'evento celebrerà le eccellenze premiate dal The WineHunter Award, sottolineando l'importanza della città nel panorama enologico italiano e internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli operatori del settore.

Siena torna protagonista del mondo che ruota attorno al calice, con Wine&Siena 2026. L’evento, che dal 31 gennaio al 2 febbraio celebrerà le eccellenze premiate dal The WineHunter Award, conferma la città come una delle capitali simboliche del vino italiano. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione si svolgerà ancora una volta negli spazi monumentali del Santa Maria della Scala e di Palazzo Squarcialupi, luoghi che diventano per tre giorni un grande laboratorio del gusto, della cultura e del confronto. Oltre cento cantine e produttori presenteranno vini, specialità gastronomiche, spirits, birre artigianali ed Extrawine, insieme ai Consorzi di tutela, offrendo una panoramica ampia e articolata del meglio della produzione nazionale. Lanazione.it

