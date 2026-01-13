Freddo nelle aule e una scuola va in DAD Didattica a Distanza La denuncia

Al rientro dalle vacanze di Natale, molte scuole hanno adottato la Didattica a Distanza a causa delle basse temperature nelle aule. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni tra studenti, genitori e insegnanti, evidenziando le difficoltà di garantire un ambiente di apprendimento confortevole e sicuro. La scelta di tornare alla Dad sottolinea l’importanza di affrontare le problematiche legate alle condizioni delle strutture scolastiche.

Il rientro in aula dopo le vacanze di Natale ha coinciso, per molti studenti, con un contesto poco accogliente. In alcune scuole, le condizioni strutturali si sono rivelate tali da rendere necessario il ricorso alla didattica a distanza. È quanto accaduto in un istituto laziale dove l’assenza di riscaldamento avrebbe bloccato l’attività in presenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

