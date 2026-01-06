Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia non getta la spugna Parola del presidente
La squadra di volley femminile di Serie A1 della Bartoccini MC Restauri Perugia ha avviato un nuovo percorso, con il cambio di allenatore da Giovi a Micoli. La società manifesta determinazione nel proseguire con impegno e continuità, sottolineando la volontà di affrontare la stagione con rinnovato entusiasmo e obiettivi chiari. Il presidente ribadisce la volontà di mantenere alta la competitività della squadra in un campionato sempre più competitivo.
La Bartoccini MC Restauri Perugia ha voltato pagina. Finita l'era Giovi è iniziata in queste ultime ore quella targata Micoli.Mentre il nuovo tecnico sta dirigendo le prime sedute di allenamento arrivano le parole del presidente Antonio Bartoccini che fa il punto della situazione:“Nelle ultime. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
