Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri è ultima in classifica L' amarezza del suo presidente | Chiedo scusa a tutti

La Bartoccini MC Restauri Perugia, dopo una sconfitta per 0-3 contro Bisonte Firenze, si trova in ultima posizione nel campionato di volley A1 femminile. La squadra affronta un momento difficile, ma il presidente ha espresso rammarico e ha chiesto scusa ai tifosi, sottolineando la volontà di mantenere un approccio rispettoso e responsabile, anche in questa fase complessa del club.

Lo 0-3 rimediato dal Bisonte Firenze suona come una sentenza. Dopo due anni la Bartoccini MC Restauri Perugia è in procinto di salutare la prima serie, ma tra lo stato maggiore del club nessuno vuole pensare di farlo nel peggiore dei modi.È il caso del presidente Antonio Bartoccini, che non si.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia non getta la spugna. Parola del presidente

La squadra di volley femminile di Serie A1 della Bartoccini MC Restauri Perugia ha avviato un nuovo percorso, con il cambio di allenatore da Giovi a Micoli. La società manifesta determinazione nel proseguire con impegno e continuità, sottolineando la volontà di affrontare la stagione con rinnovato entusiasmo e obiettivi chiari. Il presidente ribadisce la volontà di mantenere alta la competitività della squadra in un campionato sempre più competitivo. Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri torna a muovere la classifica: Vallefoglia la spunta soltanto al tie break

La partita di volley femminile di Serie A1 tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Vallefoglia ha regalato emozioni fino al tie break, segnando un passo importante per la squadra di casa, che torna a muovere la classifica dopo un periodo di difficoltà. Un confronto avvincente che testimonia la crescita e la competitività delle due formazioni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Dove vedere in tv Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Conegliano, incontro valido per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Si è chiuso il girone di andata del Campionato di Volley femminile di serie B1. Le pumine soffrono in casa del Volpiano, ma in rimonta riescono a evitare una clamorosa sconfitta. Scacco matto del Volley 2001 Garlasco, che vince in casa della capolista Florens - facebook.com facebook

Volley, B femminile: cadono ancora Torbole e Promoball | Giornale di Brescia x.com

