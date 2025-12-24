volley femminile a2 volley modena il boxing day vale oro

Ancora una sfida che vale doppio per il Volley Modena, che per il tradizionale ’ Boxing Day ’ della pallavolo italiana, affronta la delicata trasferta di Offanengo, ospite alle 18 di una Trasporti Bressan che, come le modenesi, ha pressanti problemi di classifica, dove è penultima: per il Volley Modena varrebbe il discorso fatto domenica per la gara casalinga con Altamura, "è una sfida diretta, vincendo si condannerebbero le cremonesi alla Poule Retrocessione portandosi dietro punti pesanti", ma proprio per come è poi andata la gara con le pugliesi, è difficile presentare la gara di domani pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

