Vivo grazie a lui Torino chi è Lorenzo | il poliziotto eroe che ha salvato il collega

Durante gli scontri di Torino, un poliziotto è diventato protagonista. Lorenzo ha rischiato la vita per salvare un collega e ora la città si interroga su chi sia davvero l’uomo dietro l’uniforme. La sua azione ha fatto emergere un eroe inaspettato nel cuore di una giornata difficile.

Gli scontri di Torino hanno lasciato dietro di sé una scia di violenza, feriti e una città segnata non solo fisicamente ma anche sul piano sociale. Una giornata di tensione culminata in un confronto durissimo tra forze dell’ordine e manifestanti, con il tentativo di riprendersi il centro sociale Askatasuna degenerato in un vero e proprio assedio urbano. >> Incidente stradale mortale, marito e moglie a bordo: tornavano da una gita Nel cuore di Torino, le strade si sono trasformate in un campo di battaglia, tra bombe carta, bastoni e oggetti improvvisati utilizzati come armi. Il bilancio finale parla di decine di agenti feriti, di una città sotto shock e di immagini che hanno immediatamente riacceso il dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico e sul ruolo dei centri sociali antagonisti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il poliziotto ascolano Lorenzo Virgulti, di 28 anni, è stato ferito durante gli scontri di ieri a Torino.

Un poliziotto ha salvato il collega durante un intervento.

