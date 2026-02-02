Vivere la Corea a Milano | al via la K-Travel Week a Villa Necchi Campiglio

La K-Travel Week è arrivata a Milano. Fino a domenica, Villa Necchi Campiglio si trasforma in un punto di incontro per chi ama la cultura coreana. Esposizioni, workshop e degustazioni portano il fascino della Corea nel centro della città. Chi vuole scoprire tradizioni e colori orientali può partecipare e vivere un’esperienza diversa dal solito.

Chi è affascinato dalla cultura coreana potrà presto viverne l'essenza anche nel cuore di Milano, tra tradizioni e colori, immergendosi in atmosfere dal sapore orientale. Il momento clou del programma sarà rappresentato dalla K-Travel Week, in programma dal 7 all’11 febbraio, con un calendario vivace di attività culturali gratuite pensate per raccontare sia gli aspetti contemporanei sia quelli tradizionali della Corea. Tutti gli eventi si svolgeranno all’interno di Korea House, negli eleganti ambienti di Villa Necchi Campiglio. Attraverso Korea House, la Korea Tourism Organization ha creato una piattaforma unica per avvicinare la Corea al pubblico internazionale con esperienze immersive, performance dal vivo e attività interattive.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su K Travel Week Un gioiello nel cuore di Milano: Villa Necchi Campiglio per due giorni si trasforma in un agrumeto siciliano Villa Necchi Campiglio, nel centro di Milano, ospita la XIV edizione di Agrumi, un evento dedicato agli agrumi e ai loro profumi, colori e sapori. Case d’autore e architetture iconiche del Novecento tra storia, stile e innovazione a Villa Necchi Campiglio Villa Necchi Campiglio, situata a Milano in via Mozart 14, è un esempio distintivo di architettura del Novecento. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su K Travel Week Argomenti discussi: Nasce la Membership Mondo Coreano: vivi la Corea da vero insider ???; La Korea a Milano, dal 7 all’11 febbraio a Villa Necchi Campiglio la K-Travel Week; Alla Korea House delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si fa il tifo peril K-Sports e si vive l’esperienza della K-Culture; Corea del Sud, ex First lady condannata a 20 mesi di carcere per corruzione. ASIA/COREA DEL SUD - I Vescovi cattolici: a 80 anni dalla divisione, non mettiamo a tacere il desiderio di vivere insieme nella casa comune del popolo coreanoSeoul (Agenzia Fides) – Sosterremo e parteciperemo attivamente agli scambi con la Corea del Nord basati sulla cooperazione e sulla reciprocità. Uniremo le nostre forze per operare congiuntamente con ... fides.org Giubileo: 1.500 giovani dalla Corea a Roma. Prove generali per la Gmg 2027, vi aspettiamo a Seoul!Giubileo dei giovani di Roma? È anche una grandissima prova generale per la prossima Giornata mondiale della gioventù che, come annunciato da Papa Francesco a Lisbona, si svolgerà a Seoul nel 2027. agensir.it It's Independent Hotel Week, and we're joining @preferredhotels to pay tribute to the heritage, culture, and local stories that characterize every corner of our hotel. We celebrate the beauty of travel experiences by offering Preferred members our early booking o - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.