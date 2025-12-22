Niente Yingying per Milano | le visite mediche fanno saltare l’affare

La Numia Vero Volley Milano, società che milita nella Serie A1 femminile, attraverso un comunicato stampa ha fatto sapere che non è stato completato, almeno per il momento, il trasferimento della pallavolista cinese Li Yingying dal Tianjin Bohai Bank Volleyball Club alla squadra meneghina, a causa di criticità riscontrate nel corso delle visite mediche di rito. L’atleta, dunque, di comune accordo con la società milanese, la sua agenzia di management, ed il club d’appartenenza, ha deciso di rientrare temporaneamente in Cina per “ sottoporsi ad ulteriori accertamenti medici e intraprendere il percorso terapeutico ritenuto più idoneo, con l’obiettivo di affrontare la situazione nel modo più sereno e responsabile possibile “. 🔗 Leggi su Oasport.it

