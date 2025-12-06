Emozione Stabile | Entella-Spezia il mio derby

Entella-Spezia sarà il derby di Andrea Stabile (alias ’Paperino’), cinque anni vissuti nella formazione chiavarese, quattro in quella spezzina: "A Chiavari sono stato bene, ma il cuore batterà per le Aquile!". Stabile, lunedì tornerà il derby Entella-Spezia, due squadre a lei molto care. "L’Entella è stato il mio punto di partenza. Io giocavo in Promozione con la Rivarolese, incontrai l’Entella da avversario marcando l’ex aquilotto Seghezza che rimase impressionato dalla mia tenacia al punto da arruolarmi, la stagione successiva, nelle fila bianco celesti dove lui faceva allenatore e giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emozione Stabile: "Entella-Spezia il mio derby"

