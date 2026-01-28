Vis a Piancastagnaio sarà il match dei rientri Si rivedranno Paganini Stabile e Di Renzo

A Piancastagnaio la Vis si prepara a tornare in campo con diverse assenze importanti superate. Sabato alle 14:30, contro il Livorno, la squadra avrà a disposizione Paganini, Stabile e Di Renzo, pronti a fare il loro ritorno e a contribuire alla partita di riscatto dopo le ultime sconfitte.

A Piancastagnaio missione riscatto. Rispetto alla scorsa gara contro il Livorno sabato alle 14:30 nella Vis ci saranno tanti rientri importanti. Contro la Pianese in campo tornerà Paganini, in panchina sia Stellone che Gennari. Stabile e Di Renzo, non al meglio a Livorno, saranno a pieno regime. Nel primo tempo di Livorno l’assenza del bomber, capocannoniere della Vis a quota sei reti, ha indubbiamente influito sulla mancata concretezza sottoporta; quella in difesa Di Renzo ha tolto solidità. Contro una Pianese in rampa di lancio, che non perde in casa da tre mesi, i rientri di Di Renzo, Paganini e Stabile dal primo minuto potrebbero ridonare alla Vis quello smalto perso con l’approdo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

