Virus Nipah pericolo contagi in Italia? Il Ministero frena | Rischio molto basso per ora nessuna restrizione ai viaggi

Il Ministero della Salute rassicura gli italiani: al momento, non c’è motivo di allarmarsi per il virus Nipah. Non ci sono restrizioni ai viaggi e il rischio di contagio in Italia è considerato molto basso. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma finora non ci sono segnali di preoccupazione concreta.

Il virus Nipah può essere un rischio per l'Italia? Secondo il Ministero della Salute, non c'è da preoccuparsi: il rischio di trasmissione nel nostro Paese del virus sarebbe «molto basso». Sono le indicazioni che arrivano dal Ministero dopo i due casi confermati in due operatori sanitari nello stato indiano del Bengala Occidentale, e dopo la riunione che si è tenuta questa mattina proprio al Ministero della Salute. Virus Nipah, allarme Oms: «Uccide più della metà degli infetti». Sintomi, come si trasmette e rischi Virus Nipah, rischi in Italia? In particolare, fa sapere il ministero, si sono riuniti gli esperti della rete incaricata dell'analisi della situazione epidemiologica, convocata dal Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, e di cui fanno parte gli uffici competenti del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani», esperti e rappresentanti delle Regioni. 🔗 Leggi su Leggo.it

In Europa, le autorità sanitare rassicurano: il rischio di contrarre il virus Nipah per chi viaggia o vive nel Bengala occidentale in India è considerato molto basso.

