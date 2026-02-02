Violenze Torino Crosetto | sono guerriglieri vanno combattuti come le Brigate Rosse

Il ministro Crosetto non ha troppi giri di parole. In un'intervista, ha definito i responsabili delle violenze di Torino come “guerriglieri” e ha detto chiaramente che devono essere combattuti come le Brigate Rosse. Le scene di guerriglia urbana si sono viste chiaramente, con l’uso di bombe carta piene di chiodi, molotov, spranghe di ferro, scudi, occhiali di protezione e maschere antigas. La polizia ha fatto fatica a contenere gli scontri, mentre le forze dell’ordine cercano di capire come fermare questa escalation

“Non sono manifestanti, sono guerriglieri, sono bande armate che hanno come obiettivo quello di colpire lo Stato e chi lo serve. Non un Governo ma lo Stato. Supportarli, accettarli, giustificarli, cercare di sminuire é, a mio avviso, inaccettabile. Devono essere combattuti come sono state combattute le Brigate Rosse e non essere trattati come “compagni che sbagliano”. Il giudizio di fronte a questi fatti deve vederci tutti uniti come lo furono le forze politiche negli anni del terrorismo. Non è in gioco una parte politica ma la Repubblica Italiana”. Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto su X, riferendosi ai “militanti vicini ad Askatasuna” che hanno scatenato ieri una “guerriglia urbana” a Torino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenze Torino, Crosetto: “sono guerriglieri, vanno combattuti come le Brigate Rosse” Approfondimenti su Torino Violenza “Sono come le Brigate Rosse”. Crosetto, posizione durissima dopo gli scontri a Torino Il giorno dopo gli scontri violenti a Torino, il ministro Crosetto non fa sconti. «Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Torino Violenza Argomenti discussi: Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Torino, scontri e violenze alla protesta: 108 agenti feriti, governo verso una stretta sulla sicurezza; Scontri a Torino, Crosetto FdI Albenga: Basta violenze contro chi ci difende. Guerriglia urbana a Torino, Crosetto: Sono come le Brigate RosseIl post su X dopo la visita al Comando dei Carabinieri Sono stato per una breve visita al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino. Inizia così il ... infodifesa.it Torino, scontri e violenze alla protesta: 108 agenti feriti, governo verso una stretta sulla sicurezzaDuri scontri durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: oltre cento feriti tra le forze dell’ordine. Meloni e Crosetto parlano di azione criminale organizzata ... rtl.it Le violenze di Torino non possono rimanere impunite. Lo dobbiamo agli oltre cento feriti tra le Forze dell’Ordine e a tutti gli agenti costretti a fronteggiare questa feccia. Basta impunità per i violenti rossi. #fratelliditalia #giorgiameloni #fdi #meloni #governomelo - facebook.com facebook La sinistra si spacca dopo le violenze a #Torino. “Basta ambiguità”, l’ultimatum ad #Avs #askatasuna #2febbraio #iltempoquotidiano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.