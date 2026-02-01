Il giorno dopo gli scontri violenti a Torino, il ministro Crosetto non fa sconti. In tv, attacca duramente chi ha partecipato alla guerriglia urbana, parlando di comportamenti da banditi e di una situazione fuori controllo. La polizia ha arrestato diversi giovani, e la tensione resta alta in città. La gente chiede più sicurezza, mentre le forze dell’ordine si preparano a fronteggiare eventuali nuovi disordini.

Il clima politico si infiamma all’indomani della guerriglia urbana che ha sconvolto Torino, trasformando corso Regina Margherita in un teatro di scontro senza precedenti. Al centro del dibattito nazionale svetta la posizione durissima di Guido Crosetto. Il Ministro della Difesa, dopo aver incontrato personalmente i carabinieri in servizio durante i disordini presso il Comando provinciale, ha tracciato un parallelo storico da brividi, evocando gli anni più bui della Repubblica. Per Crosetto non ci sono dubbi: i gruppi che hanno scatenato l’inferno durante il corteo pro Askatasuna non sono semplici attivisti, ma individui che si muovono con una vera e propria organizzazione paramilitare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono come le Brigate Rosse”. Crosetto, posizione durissima dopo gli scontri a Torino

Approfondimenti su Torino Scontri

Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.

Ultime notizie su Torino Scontri

