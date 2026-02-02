Violenze sessuali a distanza su minori online | sei indagati a Milano due finiscono in manette

La polizia di Milano ha individuato sei persone coinvolte in violenze sessuali a distanza su minori online. Due di loro sono state arrestate: un uomo di 47 anni e uno di 31, finiti in manette nelle province di Trento e Reggio Calabria. L’indagine ha portato alla luce un traffico di materiale pedopornografico di enormi proporzioni.

Un uomo di 47 anni e uno di 31 sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per «detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico ». È il primo risultato di un’inchiesta della procura di Milano, condotta dal centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online della polizia postale, che ha portato all’arresto di sei persone per «violenza sessuale on line ‘a distanza’ ai danni di minori». Un fenomeno noto anche come live distant child abuse. L’inchiesta dei pm di Milano. Nei giorni scorsi, spiega il procuratore Marcello Viola, «la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, ha concluso una complessa indagine, che ha consentito di identificare e denunciare sei soggetti, sottoposti a indagini per violenza sessuale on line a distanza ai danni di minori».🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Milano Online Maxi inchiesta della Procura di Milano: 2 arresti e 4 indagati per violenze sessuali su minori online La Procura di Milano ha fatto scattare un’ampia operazione contro la pedopornografia online. Violenze sessuali su minori on line, due arresti e 4 indagati La polizia postale di Milano ha arrestato due persone e indagato altre quattro nell’ambito di un’indagine sulle violenze sessuali su minori online. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Online Argomenti discussi: Violenza sessuale in metro, palpeggia minorenne e prova a baciarla; Prato, violenza senza tregua alla Dogaia: nuovi abusi sessuali e aggressioni nelle celle dopo i blitz; Abusi sessuali su una turista minorenne, choc nella metropolitana di Roma: arrestato un 28enne; Arrestato per abusi sessuali nella metro A. 'Violenze sessuali su minori on line', 2 arresti e altri 4 indagati(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Sei indagati in totale per 'violenza sessuale on line 'a distanza' ai danni di minori', fenomeno noto come 'live ... notizie.tiscali.it Violenza sessuale online a distanza su minorenni, due arresti e altri quattro indagati: «Diffondevano materiale pedopornografico»Sei indagati in totale per «violenza sessuale on line a distanza ai danni di minori», fenomeno noto come «live distant child abuse», e due uomini di 47 anni ... leggo.it “Violenze sessuali su minori on line”, un arrestato anche in Trentino, Un secondo arresto a Reggio Calabria. Sei gli indagati in totale. Inchiesta della Procura di Milano: “Scoperto un ingente materiale pedopornografico". - facebook.com facebook #Modena, #stupratore ventenne in #carcere accusato di altre due violenze sessuali x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.