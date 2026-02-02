La Polizia Postale ha arrestato due persone e indagato altre quattro in un caso di violenza sessuale online su minorenni. Gli agenti hanno scoperto un nuovo modo di abusare dei giovani attraverso il web, un fenomeno che si rivela sempre più difficile da contrastare. Gli investigatori continuano a lavorare per individuare eventuali altri coinvolti e fermare questa forma di abuso.

Un’operazione della Polizia Postale ha portato alla luce una nuova, inquietante forma di violenza sessuale online ai danni dei minori, confermando come il fenomeno del web possa diventare un luogo di abuso difficile da individuare e prevenire. Sei persone sono state indagate per il cosiddetto live distant child abuse, pratica in cui la violenza viene perpetrata a distanza in tempo reale tramite strumenti digitali, mentre due uomini sono stati arrestati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico di rilevante entità. Il caso, reso noto dalla Procura di Milano, mostra ancora una volta come la collaborazione tra autorità giudiziarie e forze dell’ordine specializzate sia fondamentale per contrastare i reati sessuali contro i minori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Violenza sessuale online a distanza su minorenni, due arresti e altri quattro indagati

Approfondimenti su Violenza Sessuale Online

Due uomini sono finiti in manette nelle ultime ore, uno dei quali in Trentino.

La polizia ha eseguito un blitz contro la pedopornografia online e la violenza sui minori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Violenza Sessuale Online

Argomenti discussi: Violenza sessuale digitale: disconnessione tra percezione del danno e impatto psicologico sulle vittime; Reati sessuali con l’AI: regole inadeguate e piattaforme complici; Il disegno di legge contro la violenza sessuale cambia di nuovo, sparisce il consenso e resta la delusione; Minori: sempre più soli, connessi e violenti. Preoccupazione per il boom di reati sessuali (anche online).

Violenza sessuale online sui minori, due arresti tra Trento e Reggio Calabria. Cos’è il live distant child abuseL'operazione contro il live distant child abuse che ha portato a due arresti a Trento e Reggio Calabria. Sei persone indagate dalla Procura di Milano. ilfattoquotidiano.it

L’orrore online: violenze sessuali su minori, 2 arresti tra la Calabria e TrentoUn’inchiesta della Procura di Milano ha portato a due arresti e a un totale di sei indagati per violenze sessuali su minori commesse online. Sequestrato ingente materiale pedopornografico ... quicosenza.it

PROCURA DI MILANO | Denunciati 6 soggetti accusati di violenza sessuale online “a distanza” ai danni di minori - facebook.com facebook

A proposito di violenza sessuale – Il lodo Bongiorno x.com