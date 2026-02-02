Violenza sessuale online a distanza | due arresti uno è in Trentino

Due uomini sono finiti in manette nelle ultime ore, uno dei quali in Trentino. Gli agenti hanno scoperto che avevano condiviso e prodotto materiale pedopornografico, e sono accusati di aver commesso violenze sessuali a distanza. Le indagini sono ancora in corso, ma la notizia ha già scosso la comunità locale.

L'indagine, avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale, ha portato a indagare sei persone per un fenomeno noto come "live distant child abuse" Un’accusa agghiacciante e che coinvolge anche il Trentino: pedopornografia e violenza sessuale online “a distanza”. Questo è ciò di cui dovranno rispondere sei persone, indagate nell'ambito di un’indagine della polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano. L’attività, avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale, nei giorni scorsi ha permesso di identificare e denunciare sei persone accusate di violenza sessuale online “a distanza” ai danni di minori.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Violenza Online

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Violenza Online

Argomenti discussi: Violenza sessuale digitale: disconnessione tra percezione del danno e impatto psicologico sulle vittime; Reati sessuali con l’AI: regole inadeguate e piattaforme complici; Il disegno di legge contro la violenza sessuale cambia di nuovo, sparisce il consenso e resta la delusione; Minori: sempre più soli, connessi e violenti. Preoccupazione per il boom di reati sessuali (anche online).

Violenza sessuale online a distanza su minorenni, due arresti e altri quattro indagati: «Diffondevano materiale pedopornografico»Sei indagati in totale per «violenza sessuale on line a distanza ai danni di minori», fenomeno noto come «live distant child abuse», e due uomini di 47 anni ... leggo.it

Violenza sessuale on line su minorenni, due arresti e altri quattro indagati: cos'è il live distant child abuseSei indagati in totale per «violenza sessuale on line a distanza ai danni di minori», fenomeno noto come «live distant child abuse», e due uomini di 47 anni ... leggo.it

Violenza sessuale nei bagni, è sempre allarme movida a Palermo. L'episodio si sarebbe verificato a settembre in un pub ora chiuso per sette giorni, anche per una rissa scoppiata l'indomani. Vittima una turista che avrebbe subito l'abuso da un uomo appena c - facebook.com facebook

A proposito di violenza sessuale – Il lodo Bongiorno x.com