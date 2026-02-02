Violazioni e carenze strutturali di biosicurezza | il vero volto dell’aviaria svelato da Report

Sono mesi che l’aviaria continua a mietere vittime tra gli allevamenti italiani e europei. Report ha svelato le carenze di biosicurezza che facilitano la diffusione del virus. Le autorità segnalano più di 64 focolai in Italia, ma le falle nelle strutture restano un problema aperto. La situazione resta delicata e richiede interventi immediati per proteggere gli allevamenti e la salute pubblica.

Sono anni che l'influenza aviaria colpisce gli allevamenti intensivi in tutto il mondo. Un'epidemia che è tornata prepotentemente anche nel 2025, con più di 699 focolai negli allevamenti europei, 64 dei quali nel nostro Paese. Questo ha portato all'aumento del prezzo delle uova fino al 20%, con supermercati che in alcuni casi sono rimasti senza prodotti. Da settembre a dicembre 2025, mentre i focolai si susseguivano in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia, il team di Food for Profit ha raccolto immagini esclusive dall'interno degli allevamenti colpiti. I video, andati in onda nell'inchiesta di Giulia Innocenzi vista da oltre 1,5 milioni di persone su Report, rivelano violazioni sistematiche che sollevano interrogativi urgenti sull'efficacia dei protocolli applicati e sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati a questa emergenza.

