L’amministrazione comunale di Sant’Agata Feltria segnala da tempo le criticità legate alle frequenti interruzioni dell’energia elettrica, problema che si manifesta con l’arrivo delle nevicate. Tali carenze strutturali rischiano di mettere a rischio la sicurezza e il benessere di anziani e bambini, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire continuità e affidabilità dell’energia nel territorio.
L'amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria richiama con forza l'attenzione su una criticità che da anni interessa il territorio e che, alla luce degli ultimi eventi, non può più essere considerata sostenibile: le frequenti e prolungate interruzioni dell'energia elettrica in occasione di.
Nevica e il paese finisce al buio. Carenze strutturali, non si può lasciare anziani e bimbi senza elettricità.
