Nevica e il paese finisce al buio Carenze strutturali non si può lasciare anziani e bimbi senza elettricità

L’amministrazione comunale di Sant’Agata Feltria segnala da tempo le criticità legate alle frequenti interruzioni dell’energia elettrica, problema che si manifesta con l’arrivo delle nevicate. Tali carenze strutturali rischiano di mettere a rischio la sicurezza e il benessere di anziani e bambini, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire continuità e affidabilità dell’energia nel territorio.

