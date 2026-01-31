Una serie di anatre sono state uccise a bastonate in un allevamento colpito da influenza aviaria. La scena è stata ripresa in una clip che sarà trasmessa da Report. In Italia, l’emergenza legata al virus si fa sempre più evidente, con molti allevamenti sotto stretta osservazione. La scoperta ha scosso gli allevatori e sollevato nuove preoccupazioni sulla diffusione dell’infezione.

In Italia è emergenza influenza aviaria, un virus che colpisce uccelli selvatici e polli e galline rinchiusi negli allevamenti. Non esiste una cura, e quindi appena il virus entra in un allevamento, bisogna procedere all’abbattimento di tutti gli animali. Report, nel servizio di Giulia Innocenzi che andrà in onda domenica primo febbraio dalle 20.30 su Raitre, manda in onda immagini esclusive raccolte da Food For Profit di un allevamento di anatre colpito dall’influenza aviaria. Il gas non funziona e sopravvivono all’incirca quattrocento anatre. Sotto la supervisione del veterinario pubblico, gli operai uccidono le anatre a bastonate, insieme a calci e lanci degli animali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anatre uccise a bastonate in un allevamento colpito da influenza aviaria: la clip di anticipazione di Report

Approfondimenti su influenza aviaria

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su influenza aviaria

Influenza aviaria in Italia, le immagini delle anatre uccise a bastonate: l'anticipazione della puntata di ReportIn Italia è emergenza influenza aviaria, un virus che colpisce uccelli selvatici e polli e galline rinchiusi negli allevamenti. Non esiste una cura, e quindi appena il virus entra in un allevamento, b ... msn.com

Uccise il padre a bastonate ad Arzachena, i motivi dell’ergastolo: «Conosceva bene gli effetti delle droghe»Michele Fresi non presentava alcuna condizione psichica tale da inficiare la sua capacità di valutare la realtà ed era perfettamente a conoscenza della pericolosità dell’assunzione massiccia di droga. unionesarda.it

Mattanza coi soldi pubblici Viene creato un recinto per radunare le anatre e ucciderle a bastonate. Tutto ciò sembrerebbe sotto il coordinamento del veterinario pubblico. Sono scioccanti le immagini raccolte da Food For Profit, che noi di Report possiamo m - facebook.com facebook