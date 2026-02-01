L’Inter si impone a Cremona rafforza il primato in classifica con prestazione solida e tenacia

L’Inter vince a Cremona con un risultato di 2-0. La squadra di Inzaghi dimostra ancora una volta forza e determinazione, portando a casa i tre punti e allungando il suo vantaggio in classifica. La partita è stata combattuta, ma i nerazzurri sono riusciti a mantenere il controllo e a chiudere la gara senza troppi problemi. Ora la squadra guarda avanti con fiducia, forte del successo e della posizione di testa nel campionato.

L’Inter si impone a Cremona con un 2-0 che allunga ulteriormente il primato in classifica, consolidando la propria posizione di leader della Serie A. La partita, disputata allo stadio “Zini” di Cremona, ha visto i nerazzurri dominare fin dal primo minuto, chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie a due reti ben costruite. Lautaro Martinez ha aperto le danze al 16’ con un colpo di testa su angolo di Dimarco, sfruttando una marcatura troppo rilassata dei difensori locali. Il raddoppio è arrivato al 31’ con un’azione personale di Zielinski, che ha trovato il gol con un sinistro potente dal limite dell’area, palla che ha ingannato Audero, portiere della Cremonese, in una posizione difficile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Inter si impone a Cremona, rafforza il primato in classifica con prestazione solida e tenacia. Approfondimenti su Inter Cremona Venezia sorprende Cantù con una prestazione solida, si assicura il terzo posto in classifica grazie a un finale deciso. Venezia batte Cantù 86-81 e conquista il terzo posto in classifica. Inter a Cremona per difendere il primato: Nicola rilancia Vardy L’Inter arriva a Cremona con il morale alle stelle dopo aver battuto il Borussia Dortmund in Champions League. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter Cremona Argomenti discussi: Under 17 Serie A e B, l’Inter si prende il derby: 3-1 al Milan e conferma al secondo posto; Dimarco e Diouf: l'Inter si impone a Dortmund; L'Udinese si impone a Verona; La Ternana Women saluta la Coppa Italia: l’Inter passa per 4-0. La Ternana Women saluta la Coppa Italia: l’Inter passa per 4-0Si ferma ai Quarti di Finale il cammino della Ternana Women in Coppa Italia. Dopo il risultato dell’andata, l’Inter si impone anche nel match di ritorno e all’Arena Civica di Milano chiude la pratica ... umbria24.it Lascia l’Inter e firma con i bianconeri: prestito con diritto di riscattoCi siamo: altra operazione in dirittura d'arrivo in casa Inter, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ultime ore ... calciomercato.it L’Inter si impone in trasferta per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund nell’ultima giornata della league phase di Champions League, ma non riesce comunque a entrare nelle prime otto. La squadra di Chivu chiude il girone al decimo posto e dovrà disputar - facebook.com facebook L'Inter vuole fare +2 e -2 in questa finestra di mercato. Palacios è andato in Argentina. Luis Henrique non è stato bocciato, ma le offerte dalla Premier aprono a diversi scenari. Se il brasiliano resta, nessuno si strappa i capelli. Semplicemente se arrivano 30 mil x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.