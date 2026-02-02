Vino i broker del settore | Gli Stati Uniti restano centrali

In un contesto di tensioni geopolitiche, il settore del vino guarda con fiducia agli Stati Uniti. I broker spiegano che, nonostante l’incertezza, il mercato americano resta centrale per gli affari italiani. Le aziende del vino continuano a esportare e a investire, puntando su una domanda stabile e su rapporti di lunga data. La situazione sembra mantenere un certo equilibrio, senza grandi scossoni, anche se il clima internazionale resta imprevedibile.

Firenze, 2 febbraio 2026 – L'incertezza geopolitica è notevole. Ma chi si occupa di vino non deve temere, in particolare per gli affari con gli Stati Uniti. È il quadro che emerge dai broker del settore e in particolare da Pietro Marchini, sales director di Carratelli Wine, azienda di Carratelli Holding specializzata nella distribuzione e valorizzazione dei vini italiani sui mercati esteri. Secondo Marchini infatti “il mercato statunitense è e resta uno snodo fondamentale per il vino italiano, anche in una fase segnata dai dazi e da forti incertezze geopolitiche. L’aumento dei costi e la complessa situazione internazionale non sembrano aver spaventato ad ora gli amanti del vino negli Usa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

