Export agrigentino in crescita | aumento del 6% verso gli Stati Uniti

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'export agrigentino registra un aumento del 6% verso gli Stati Uniti, confermando una tendenza positiva per i prodotti italiani all'estero. La crescita si inserisce in un quadro più ampio di espansione delle esportazioni italiane, con particolare rilievo per la Sicilia nei primi nove mesi del 2025. Un dato che evidenzia l'importanza del mercato internazionale per la regione.

Di poco ma cresce l’export agrigentino nel mondo e in particolare nel mercato americano, seguendo la tendenza che vede in aumento le esportazioni di prodotti italiani nel mondo con una significativa crescita della Sicilia nei primi nove mesi del 2025. Agrigento è 56esima nella classica nazionale. Agrigentonotizie.it

export agrigentino crescita aumentoToscana, l’export accelera: +22% nei primi nove mesi del 2025. Stati Uniti mercato chiave - I dati della Cgia di Mestre evidenziano un forte traino del capoluogo e performance molto diverse tra le province: dagli oltre 5,7 miliardi esportati da Firenze al crollo di Grosseto ... lanazione.it

export agrigentino crescita aumentoExport siciliano in forte crescita: Enna vola negli Stati Uniti, Palermo prima in Italia - I dati dell’Ufficio studi Cgia di Mestre premiano l’agroalimentare e le province dell’Isola Torna a crescere l’export italiano nel mondo, ma è la Sicilia ... sicilianews24.it

export agrigentino in crescita aumento del 6 verso gli stati uniti

© Agrigentonotizie.it - Export agrigentino in crescita: aumento del 6% verso gli Stati Uniti