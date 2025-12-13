Export agrigentino in crescita | aumento del 6% verso gli Stati Uniti
L'export agrigentino registra un aumento del 6% verso gli Stati Uniti, confermando una tendenza positiva per i prodotti italiani all'estero. La crescita si inserisce in un quadro più ampio di espansione delle esportazioni italiane, con particolare rilievo per la Sicilia nei primi nove mesi del 2025. Un dato che evidenzia l'importanza del mercato internazionale per la regione.
Di poco ma cresce l’export agrigentino nel mondo e in particolare nel mercato americano, seguendo la tendenza che vede in aumento le esportazioni di prodotti italiani nel mondo con una significativa crescita della Sicilia nei primi nove mesi del 2025. Agrigento è 56esima nella classica nazionale. Agrigentonotizie.it
