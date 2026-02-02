Villa Pamphili Kaufman voleva guadagnare sulla figlia con agenzie pubblicitarie dopo aver ucciso la compagna
Questa mattina Kaufman si presenta in tribunale per rispondere dell’omicidio di Anastasia Trofimova e della loro bambina, Andromeda. L’uomo è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia, e ora dovrà spiegare cosa è successo. Secondo le indagini, Kaufman avrebbe anche cercato di sfruttare la figlia con agenzie pubblicitarie per trarre profitto. La vicenda ha sconvolto la comunità e ora si aspetta di capire le motivazioni di questa tragedia.
Kaufman oggi comparirà davanti ai giudici per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Villa Pamphili
Uccide compagna e figlia di 11 mesi gettando i corpi a Villa Pamphili, Kaufman a processo: dal carcere nessun pentimento
Si apre oggi il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda.
Madre e figlia uccise a Villa Pamphili, indagini chiuse: chiesto giudizio immediato per Francis Kaufman
Ultime notizie su Villa Pamphili
Argomenti discussi: Kaufmann cercava casting per la figlia dopo aver ucciso Anastasia: aveva contattato agenzie di pubblicità.
Duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann davanti ai giudiciSi apre il processo al cittadino USA accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia Andromeda, i cui corpi furono ritrovati nel giugno 2025 all’interno del parco romano. Per la Procura ci s ... rainews.it
Omicidi di villa Pamphili: oggi al via il processo a Kaufmann. Il giorno dell'assassinio della figlia, contattò un'agenzia pubblicitaria per far ingaggiare AndromedaL'uomo accusato di aver ucciso la compagna 28enne russa e la piccola di 11 mesi probabilmente non comparirà al processo davanti alla Corte d’assise ... roma.corriere.it
Inizia oggi il processo contro Francis Kaufmann, il cittadino americano che avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta di un anno Andromeda a Villa Pamphili, a Roma. I cadaveri di entrambe sono stati trovati senza vita lo scorso 7 giugno, - facebook.com facebook
Meloni e Merz a Villa Pamphili: "Serve colmare le lacune della difesa europea. Coordineremo gli sforzi in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.