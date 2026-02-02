Villa Pamphili Kaufman voleva guadagnare sulla figlia con agenzie pubblicitarie dopo aver ucciso la compagna

Questa mattina Kaufman si presenta in tribunale per rispondere dell’omicidio di Anastasia Trofimova e della loro bambina, Andromeda. L’uomo è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia, e ora dovrà spiegare cosa è successo. Secondo le indagini, Kaufman avrebbe anche cercato di sfruttare la figlia con agenzie pubblicitarie per trarre profitto. La vicenda ha sconvolto la comunità e ora si aspetta di capire le motivazioni di questa tragedia.

