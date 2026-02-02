Villa Pamphili Kaufman voleva guadagnare sulla figlia con agenzie pubblicitarie dopo aver ucciso la compagna

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Kaufman si presenta in tribunale per rispondere dell’omicidio di Anastasia Trofimova e della loro bambina, Andromeda. L’uomo è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia, e ora dovrà spiegare cosa è successo. Secondo le indagini, Kaufman avrebbe anche cercato di sfruttare la figlia con agenzie pubblicitarie per trarre profitto. La vicenda ha sconvolto la comunità e ora si aspetta di capire le motivazioni di questa tragedia.

Kaufman oggi comparirà davanti ai giudici per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Villa Pamphili

Uccide compagna e figlia di 11 mesi gettando i corpi a Villa Pamphili, Kaufman a processo: dal carcere nessun pentimento

Si apre oggi il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda.

Madre e figlia uccise a Villa Pamphili, indagini chiuse: chiesto giudizio immediato per Francis Kaufman

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villa Pamphili

Argomenti discussi: Kaufmann cercava casting per la figlia dopo aver ucciso Anastasia: aveva contattato agenzie di pubblicità.

villa pamphili kaufman volevaDuplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann davanti ai giudiciSi apre il processo al cittadino USA accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia Andromeda, i cui corpi furono ritrovati nel giugno 2025 all’interno del parco romano. Per la Procura ci s ... rainews.it

villa pamphili kaufman volevaOmicidi di villa Pamphili: oggi al via il processo a Kaufmann. Il giorno dell'assassinio della figlia, contattò un'agenzia pubblicitaria per far ingaggiare AndromedaL'uomo accusato di aver ucciso la compagna 28enne russa e la piccola di 11 mesi probabilmente non comparirà al processo davanti alla Corte d’assise ... roma.corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.