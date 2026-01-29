Uccide compagna e figlia di 11 mesi gettando i corpi a Villa Pamphili Kaufman a processo | dal carcere nessun pentimento

Si apre oggi il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda. Kaufman, in carcere, non ha mostrato alcun segno di pentimento. Le accuse sono gravi e l’udienza si svolge nel silenzio e nella tensione, tra le aspettative dei familiari delle vittime e le reazioni della corte.

Il 2 febbraio si apre il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver uccisp la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, gettando poi i corpi a Villa Pamphili.

