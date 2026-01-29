Uccide compagna e figlia di 11 mesi gettando i corpi a Villa Pamphili Kaufman a processo | dal carcere nessun pentimento

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre oggi il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda. Kaufman, in carcere, non ha mostrato alcun segno di pentimento. Le accuse sono gravi e l’udienza si svolge nel silenzio e nella tensione, tra le aspettative dei familiari delle vittime e le reazioni della corte.

Il 2 febbraio si apre il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver uccisp la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, gettando poi i corpi a Villa Pamphili.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Villa Pamphili

Madre e figlia uccise a Villa Pamphili, indagini chiuse: chiesto giudizio immediato per Francis Kaufman

Villa Pamphili, chiesto il rinvio a giudizio per Kaufmann: uccise la figlia e la compagna

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villa Pamphili

Argomenti discussi: Udine, omicidio suicidio a Latisana: uccide la moglie con un'accetta e si toglie la vita; Uccise la figlia a martellate, morto Eros Canepari a tre settimane dal delitto; Francis Kaufmann, le bugie alla madre e l'ultimo messaggio: Prenditi cura di Stella e Andromeda. Tua figlia è la più carina di tutte,...; Commercialista uccide la moglie e si suicida in Calabria, la coppia era in fase di separazione da circa un anno.

uccide compagna e figliaUccide compagna e figlia di 11 mesi gettando i corpi a Villa Pamphili, Kaufman a processo: dal carcere nessun pentimentoIl 2 febbraio si apre il processo contro Francis Kaufman, accusato di aver uccisp la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, gettando poi i ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.