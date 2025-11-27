Madre e figlia uccise a Villa Pamphili indagini chiuse | chiesto giudizio immediato per Francis Kaufman

La Procura ha chiuso le indagini sulla morte di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, trovate senza vita a Villa Pamphili e ha chiesto per Kaufman il giudizio immediato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

