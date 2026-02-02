Villa Pamphili al via il processo contro Kaufmann per duplice omicidio

Questa mattina a Roma è iniziato il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso due persone a Villa Pamphili. Durante l’udienza, il giudice ha chiesto una valutazione sulla capacità processuale dell’imputato, che secondo i suoi avvocati sarebbe in condizioni tali da non poter partecipare al processo. La vicenda ha fatto scalpore nella capitale, e ora si attende una decisione sulla sua possibile partecipazione o meno al procedimento.

" Francis Kaufmann non è in grado di sostenere un processo: per questo chiedo che venga valutata la sua capacità processuale". Sono state le parole, pronunciate davanti ai giudici della Prima Corte d'Assise di Roma, dall' avvocato Paolo Foti all'apertura del processo a carico dell'uomo accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia, trovate senza vita lo scorso giugno nel parco di Villa Pamphili. La richiesta di una perizia psichiatrica è arrivata già alla prima udienza. Secondo il difensore, le condizioni mentali dell'imputato sarebbero incompatibili con la possibilità di affrontare un giudizio.

