Duplice omicidio Villa Pamphili il legale di Kaufmann | Non ci sta molto col cervello

L’avvocato di Francis Kaufmann ha detto che il suo assistito non ha pienamente la capacità di intendere quello che fa. La prima udienza del processo per il duplice omicidio si è conclusa con questa dichiarazione. Kaufmann, conosciuto anche come Rexal Ford, è sotto processo per i fatti avvenuti a Villa Pamphili. La difesa sostiene che l’uomo non fosse in grado di capire bene quello che faceva al momento.

(LaPresse) “ Non ha pienamente la capacità di intendere ciò che lo circonda in questo momento “. Così l’avvocato Paolo Foti ha descritto le condizioni del suo assistito Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, al termine della prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Secondo il legale, durante l’udienza l’imputato avrebbe mostrato evidenti difficoltà cognitive: “Oggi in aula, quando parlottava con me, faceva discorsi campati per aria che non c’entravano nulla con il processo”. Il 46enne statunitense è imputato davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di pochi mesi, Andromeda, uccise nel giugno scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili.

