Intossicazione da monossido durante la festa a Rivarolo | in venti bimbi e adulti finiscono in camera iperbarica

Durante una festa a Rivarolo, venti persone, tra bambini e adulti, sono state ricoverate in camera iperbarica a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno verificato che il gas tossico proveniva da una stufetta. Il personale del 118 ha provveduto al trasferimento dei pazienti dall’ospedale Gaslini al San Martino per le cure necessarie.

I vigili del fuoco hanno certificato la presenza del gas tossico, originato da una stufetta. Il 118 ha trasferito i pazienti dal Gaslini al San Martino, per il trattamento.

