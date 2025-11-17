Programma della settimana al Victoria club di Abano Terme

Padovaoggi.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana ricchissima al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme, il locale elegante e sempre vivace situato all’interno dello storico complesso Trieste Victoria e gestito dalla famiglia Borile. Una programmazione intensa, tra dinner show, musica live e serate a tema, pensata per un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

programma della settimana al victoria club di abano terme

© Padovaoggi.it - Programma della settimana al Victoria club di Abano Terme

Altri contenuti sullo stesso argomento

Programma della settimana al Victoria club di Abano Terme - Settimana ricchissima al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme, il locale elegante e sempre vivace situato all’interno dello storico complesso Trieste Victoria e gestito dalla famiglia Borile ... Da padovaoggi.it

Settimana di eventi al Victoria club, il cuore della notte aponese - Eleganza, musica e divertimento si fondono al Victoria Club di piazza Cortesi, il locale situato all’interno dell’Hotel Trieste Victoria, storica struttura della famiglia Borile. padovaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Programma Settimana Victoria Club