Lutto in città | addio al consigliere comunale Raffaele Parolisi

La città di Frattamaggiore piange la scomparsa improvvisa di Raffaele Parolisi, consigliere comunale di 60 anni. La sua morte, avvenuta a causa di un arresto cardiaco durante la notte, ha suscitato grande dolore tra cittadini e amministratori. Un lutto che lascia un vuoto nel cuore della comunità locale.

Lutto a Frattamaggiore per la prematura scomparsa del consigliere comunale Raffaele Parolisi. Parolisi, 60 anni, è stato ucciso da un arresto cardiaco nella notte. La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera città e in tanti, in queste ore, lo stanno ricordando con diversi messaggi.“Un padre. Napolitoday.it

