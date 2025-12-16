Frattamaggiore lutto in città | il consigliere comunale Raffaele Parolisi muore nella notte

Una triste perdita ha colpito Frattamaggiore con la scomparsa improvvisa del consigliere comunale Raffaele Parolisi, membro del Partito Democratico. La città si stringe nel dolore per la sua prematura scomparsa, lasciando un vuoto nel mondo politico e nella comunità locale.

Dolore a Frattamaggiore per la morte improvvisa di Raffaele Parolisi, consigliere comunale del Partito Democratico. Il politico è stato stroncato da un infarto nella notte. La notizia è stata diffusa dal sindaco Marco Antonio Del Prete. “Stanotte ci ha lasciato il consigliere Raffaele Parolisi – scrive il primo cittadino -. Un caro amico, un uomo . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

