Casette sfasciate e attrazioni distrutte | la piazza nel mirino dei vandali

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, il centro storico di Trento è stato teatro di atti di vandalismo che hanno coinvolto le decorazioni natalizie di piazza Dante. Casette sfasciate e attrazioni distrutte testimoniano un episodio di vandalismo che ha colpito la città, lasciando sgomento e preoccupazione tra cittadini e autorità.

È stata una nottata movimentata quella tra l’11 e il 12 dicembre al centro storico di Trento dove un gruppo di persone, le cui generalità non sono note, ha danneggiato gli allestimenti natalizi di piazza Dante.L’allarme agli operatori della Centrale unica di emergenza è scattato poco dopo la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Casette sfasciate e attrazioni distrutte: la piazza nel mirino dei vandali

