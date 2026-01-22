Sacca auto sfasciate | Sbandati fuori controllo

Nella zona della Sacca, sono stati segnalati nuovi atti di vandalismo che hanno coinvolto diverse auto lasciate parcheggiate. Questa serie di episodi, avvenuti durante la notte di martedì, ha causato danni alle carrozzerie e ai tergicristalli infranti. La situazione evidenzia ancora una volta l’assenza di controllo in questa area, rendendo necessario un intervento per garantire maggiore sicurezza e tutela dei veicoli.

Tergicristalli infranti a pietrate e carrozzerie segnate. Ancora vandali in azione alla Sacca dove, per l'ennesima volta, sono state danneggiate durante la notte, martedì alcune auto parcheggiate. Un fenomeno non nuovo purtroppo in città. A fine dicembre si erano registrate altre spaccate in viale Monte Kosica ma la scia vandalica alla Sacca si era registrata pure negli anni scorsi. "Ormai da quello che sappiamo sono due le fonti principali di questi danneggiamenti: la prima, la mandria di sbandati in giro per la città che è fuori controllo e che, a quanto pare, a causa delle leggi, non viene gestita adeguatamente dalla forza di pubblica sicurezza", commenta il portavoce del comitato Modena Merita di più, Mattia Meschieri.

