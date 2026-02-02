Viaggio della Memoria il racconto degli studenti pontini

Gli studenti di vari comuni della provincia di Latina hanno partecipato a un progetto chiamato Viaggio della Memoria. È un’iniziativa promossa dalla Provincia e dai Comuni locali, con Cori come capofila e in collaborazione con la città polacca di Oswiecim. I ragazzi hanno visitato luoghi simbolo della Shoah e hanno ascoltato testimonianze, cercando di capire meglio le atrocità del passato. Un’esperienza che lascia il segno e che mira a educare alle radici della storia.

Gli studenti di diversi comuni pontini hanno preso parte al viaggio della Memoria, il progetto educativo della Provincia di Latina e i Comuni del territorio pontino con Cori Comune capofila, gemellato con la città polacca di Oswiecim. Protagonisti dell’iniziativa circa trecento studenti delle scuole medie della provincia di Latina, impegnati in un percorso di formazione civile e storica nei luoghi simbolo della Shoah. Il viaggio ha preso avvio con la visita alla città di Cracovia, dove gli studenti hanno potuto conoscere il contesto storico e culturale che precedette la persecuzione e la deportazione degli ebrei europei.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, Latina ricorda le vittime dell’Olocausto e celebra la liberazione di Auschwitz avvenuta 81 anni fa.

È iniziato oggi il Viaggio della Memoria 2026, un percorso formativo itinerante promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’UCEI, rivolto a oltre 100 studenti.

Viaggio della Memoria, il racconto degli studenti pontiniSono stati coinvolti nel 21° Viaggio Pontino della Memoria i Comuni di: Cisterna, Aprilia, Norma, Sabaudia, Cori, Rocca Massima, Terracina, Minturno, Spigno, Itri, Pontinia, Maenza, San Felice Circeo ... latinatoday.it

Viaggio della Memoria 2026, studenti in visita al campo di concentramento di AuschwitzGli studenti di Cori, con i loro coetanei della provincia di Latina, sono partiti per il viaggio della Memoria 2026. Dieci i giovani della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo st ... latinatoday.it

Aperta la campagna di crowdfunding per sostenere il Viaggio della Memoria dei giovani calciatori Juniores nei luoghi della deportazione nazista facebook