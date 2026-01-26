Il Giorno della Memoria a Latina | medaglia d’onore per cinque pontini deportati nei lager nazisti

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, Latina ricorda le vittime dell’Olocausto e celebra la liberazione di Auschwitz avvenuta 81 anni fa. In questa occasione, vengono ricordati anche cinque cittadini pontini deportati nei lager nazisti, riconoscendo l’importanza della memoria storica e del rispetto per le vittime. Un momento di riflessione per mantenere vivo il ricordo di un capitolo tragico della storia.

La cerimonia per il 27 gennaio promossa dalla Prefettura con la collaborazione dell’Istituto Alessandro Volta. Protagonisti gli studenti che leggeranno brani e racconti della Shoah Giorno della Memoria: anche Latina il 27 gennaio ricorda le vittime dell’olocausto nel giorno della liberazione, 81 anni fa, del campo di concentramento di Auschwitz. E lo fa con una cerimonia promossa dalla Prefettura e in programma dalle 10.30 al teatro Ponchielli. Un evento che è stato organizzato con la collaborazione dell’Istituto comprensivo Alessandro Volta. Una cerimonia che come ogni anno avrà come momento centrale la consegna, da parte della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, delle medaglie d’onore alla memoria ai familiari di cinque militari pontini deportati e internati nei lager nazisti, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Medaglia d’onore ad Alfa Bresciani. Fu internato nei lager nazistiAlfa Bresciani, cittadino di Pietrasanta, ha ricevuto una medaglia d’onore per il suo coraggio e la sua testimonianza, avendo vissuto l’esperienza dell’internamento nei lager nazisti.

Giorno della Memoria, "Senza ritorno": l’odissea dei bolognesi che sono stati trasportati nei lager nazistiIn occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comune di Bologna presenta la mostra

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Le nuove ragioni della Memoria.

Il Giorno della Memoria a Latina: medaglia d’onore per cinque pontini deportati nei lager nazistiLa cerimonia per il 27 gennaio promossa dalla Prefettura con la collaborazione dell’Istituto Alessandro Volta. Protagonisti gli studenti che leggeranno brani e racconti della Shoah ... latinatoday.it

Giorno della Memoria: perché la data del 27 gennaioIl Giorno della Memoria, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, viene celebrato per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di ... ansa.it

GIORNO DELLA MEMORIA | Perché viene celebrato il 27 gennaio. Quel giorno del 1945 l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz. #ANSA - facebook.com facebook

Ragioni schiette per abolire il Giorno della memoria. Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo. Di @DAVIDPARENZO x.com