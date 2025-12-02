Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in ulteriore aumento sulla rete viaria del territorio a complicare la situazione maltempo a tal proposito prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio la giornata di oggi infatti ha caratterizzato da piogge sparse e temporali su tutto il territorio regionale a eccezione dei settori nord-orientali ricordiamo che in caso di pioggia in genere Salvo diverse disposizioni i limiti di velocità sono ridotti a 110 km orari sulle autostrade è di 90 km orari sulle strade extraurbane principali prendiamo il traffico congestionato sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Settecamini al bivio per la tangenziale est direzione centro in uscita file da Tor Cervara Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino file da Ponte Galeria a via del Cappellaccio verso l'euro sul Raccordo Anulare poi in internal code a tratti dalla Cassia Veientana alla Tiburtina poi code tra Casilina e aprire lentamente dalla Pontina da Roma Fiumicino code a tratti tavoleria diramazione Roma sud e poi dalla Prenestina alla Nomentana sulle diramazione di nord e sud code nell'ordine da Settebagni da Tor Vergata nei due casi fino al Raccordo Anulare verso quest'ultimo e traffico intenso tutte le consolari in entrata a Roma in particolare sull'Aurelia Flaminia Salaria anche sulla Nomentana e Appia Latina Pandolfo e altre l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 08:40