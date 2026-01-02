Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 07 | 25

Il servizio di Astral infomobilità del Lazio segnala che, alle ore 07:25 del 2 gennaio 2026, la viabilità regionale è priva di impedimenti. Le ferrovie regionali seguono orari festivi fino al 6 gennaio, con sospensione dei cantieri notturni sulla metro mare. La rete del trasporto pubblico regionale è integrata e attiva, con aggiornamenti sugli orari disponibili sul sito e tramite l’app. Si raccomanda attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in presenza di condizioni invernali.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta priva di impedimenti in questi signori di venerdì 2 gennaio sulla rete viaria regionale possiamo pagina diamo sguardo Alle ferrovie regionali per quanto riguarda la metro mare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni le ultime corse dei bus dai capolinea sono le 23:30 prima e ultime partenze dei treni da rispettivi capolinea delle stazioni di colombe di San Paolo sono alle 7:49 alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cantiere sera anche sulla ferrovia regionale Roma Viterbo sulla tratta urbana il 6 gennaio servizio segui l'orario festivo prime partenze dei treni sono da Flaminio alle 7:28 da Montebello alle 8:03 orario festivo anche sulla tratta extra Urbano della Roma Viterbo nella giornata del 6 gennaio Siamo in chiusura udr Lazio la nuova rete del trasporto pubblico regionale una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina Attiva le unità di rete 3 male del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli di tutte le linee sono sul sito di Astral dedicato al unità di rete per calcolare il percorso e conoscere gli orari Scarica la app di Astral infomobilità è tutto da Gina Pandolfo e alzavi infomobilità grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 Briga Torio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 07:25

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità Di nuovo buon anno e per trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com