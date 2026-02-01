Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 07 | 25

La circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio resta generalmente scorrevole, anche se ci sono alcune restrizioni. Oggi, domenica primo febbraio, è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate. Inoltre, è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio e neve, fino al 15 aprile. La metropolitana di Roma, invece, registra una sospensione sulla linea B tra San Paolo e Rebibbia fino a domani mattina, con i bus che sostit

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è regolare Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che oggi domenica primo febbraio è in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo si Ricorda inoltre che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino per opere di rinnovo infrastrutturale della linea B della metropolitana fino alle ore 5:30 di domani lunedì 2 febbraio la circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio è interrotta e sostituita da bus ulteriori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata la mattina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2006 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita pastorale spa.

