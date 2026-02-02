Via libera all’ampliamento della linea verde con l’acquisto di due nuovi filobus per migliorare la mobilità urbana

Il consiglio di amministrazione di Tua ha approvato l’acquisto di due nuovi filobus a batteria. L’obiettivo è rendere più efficiente la linea verde, il principale servizio di trasporto pubblico a Pescara. Con i nuovi mezzi, si punta a migliorare la mobilità urbana e a garantire un servizio più moderno e sostenibile ai cittadini.

Il consiglio di amministrazione di Tua ha dato il via libera all'acquisto di due nuovi filobus a batteria per potenziare la linea verde, il principale servizio di trasporto pubblico a Pescara. L'annuncio, arrivato lunedì 2 febbraio 2026, segna un passo concreto verso l'ampliamento del sistema di mobilità urbana, con l'obiettivo di estendere la copertura del servizio a nuove zone della città. I mezzi in arrivo saranno dotati di una maggiore autonomia delle batterie, permettendo percorsi più lunghi anche al di fuori della tratta bifilare, ovvero la doppia linea aerea che alimenta i filobus in modalità elettrica.

