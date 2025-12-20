Fiera via libera ai due i nuovi sottopassi E l’ampliamento non è più rinviabile

La fiera ha approvato i nuovi sottopassi, segnando un passo importante per il miglioramento della viabilità locale. L’ampliamento delle infrastrutture risulta ormai non più rinviabile, con l’obiettivo di favorire la mobilità e la sicurezza. Nel frattempo, sono in programma anche i lavori per i collegamenti ciclopedonali in via Lunga, in previsione della futura fermata del treno per Orio.

