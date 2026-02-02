Tua punta sul potenziamento de La Verde | via libera per l' acquisto di due nuovi filobus

La Tua ha ottenuto il via libera per comprare due nuovi filobus. Per ora, non ci sono ancora i numeri sull’estensione serale, ma il dato sui passeggeri giornalieri, tra i 6.000 e i 6.400, spinge Tua, Comune e Regione a pensare già al miglioramento del servizio.

Sì del cosiglio di amministazione alla progettazione di un bando per un accordo quadro. Si punta su mezzi con una maggiore autonomia di batteria "al fine di favorire ulteriori tratti di guida svincolata", spiega il direttore Di Pasquale. L'obiettivo è portarlo in più punti della città, ma questo lo deciderà il Comune È presto per avere i numeri dell'estensione serale del servizio filobus appena avviato, ma il dato consolidato degli utenti giornalieri (tra i 6mila e i 6mila 400) spinge Tua, Comune e Regione a guardare avanti puntando nel potenziamento del servizio. Come? Attraverso l'acquisto di nuovi mezzi.

