Nido di via Guareschi ok della Giunta al progetto sull'area esterna

La Giunta comunale di Fiorenzuola ha approvato recentemente il progetto per il completamento delle aree esterne del nuovo asilo nido in via Guareschi, intervenendo sui lavori di valorizzazione e ampliamento degli spazi esterni destinati ai bambini.

La Giunta comunale di Fiorenzuola ha approvato nei giorni scorsi, mediante apposita Deliberazione, il progetto riguardante la realizzazione delle opere di completamento relative all'area esterna del nuovo asilo nido in Via Guareschi. «L'intervento – ha sottolineato Romeo Gandolfi, Sindaco di.

