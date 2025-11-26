Crollo Torre dei Conti dissequestrata l’area | al via la messa in sicurezza

Questa mattina, a Roma, è stata dissequestrata una parte di una porzione dell’area della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci dove il 3 novembre scorso si è verificato un crollo che ha causato la morte di un operaio. A questo punto inizieranno i lavori di messa in sicurezza. Sensori di movimento a ‘prisma’ saranno installati oggi pomeriggio dai vigili del fuoco per monitorare la stabilità della Torre dei Conti, dopo i due crolli parziali del 3 novembre. Questa mattina l’ingegnere Alessandro Bozzetti dello Studio Croci è salito sull’ autoscala della squadra speleo-alpino-fluviale dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma per verificare, dall’esterno, lo stato interno del monumento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crollo Torre dei Conti, dissequestrata l’area: al via la messa in sicurezza

Argomenti simili trattati di recente

Torre dei Conti, imprese in difficoltà dopo il crollo: parte il lavoro per un piano di tutela condiviso. Di cosa si tratta https://www.lacapitale.it/articolo/torre-dei-conti-imprese-in-difficolt%C3%A0-dopo-il-crollo-parte-il-lavoro-per-un-piano-di-tutela-condiviso - facebook.com Vai su Facebook

Il #crollo della torre ai Fori Imperiali. Prosegue l’inchiesta e la messa in sicurezza dell’edificio. #Tg1 Elena De Vincenzo Vai su X

Crollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio - Una parte del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata dissequestrata dopo il crollo del 3 novembre costato la vita a un operaio ... Segnala affaritaliani.it

Torre dei Conti di Roma dissequestrata dopo il crollo - Dissequestrata una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, parzialmente crollata lo scorso 3 novembre causando la morte di un operaio. Secondo tg24.sky.it

Torre dei Conti, dissequestrato parte del monumento in vista dei lavori di messa in sicurezza e recupero - È stata temporaneamente dissequestrata una parte dell'area della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, dove questa mattina il perimetro del sequestro è stato arretrato per consentire ai vigili del ... Scrive romatoday.it