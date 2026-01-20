Dalla stretta sui coltelli ai metal detector | le misure in arrivo sulla sicurezza
Il governo italiano sta aggiornando le normative sulla sicurezza, con misure che riguardano il controllo di coltelli e metal detector. Attualmente in fase di definizione, il pacchetto comprende un decreto e un disegno di legge. La decisione definitiva dipenderà dall’esito del vertice convocato questa mattina a Palazzo Chigi dalla premier, in un quadro di riforme volte a rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza pubblica.
Il pacchetto sicurezza (al momento un decreto e un disegno di legge) accelera. Ma sui tempi sarà decisivo il vertice a palazzo Chigi convocato in mattinata dalla premier, appena tornata dalla missione in Asia. Sarà l’occasione per fare il punto. Il pacchetto ha bisogno ancora di limature. E molto difficilmente sarà licenziato nel Cdm di questo pomeriggio. Anche perché vanno definite le misure che entreranno nel decreto subito in vigore e quali resteranno nel disegno di legge, da discutere (e modificare) in parlamento prima del via libera. Dopo il pressing della Lega, si avviano a confluire nel decreto le norme per contrastare l’uso dei coltelli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e violenza giovanile: ipotesi metal detector nelle scuoleIl governo valuta l’introduzione di un nuovo pacchetto sicurezza, che potrebbe includere misure come l’installazione di metal detector nelle scuole e norme più restrittive contro la violenza giovanile.
Omicidio Abanoud, il governo rilancia sulla sicurezza nelle scuole: «Metal detector mobili per fermare i coltelli»In seguito all’omicidio di Abanoud Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, il governo annuncia interventi per migliorare la sicurezza scolastica.
Dalla stretta sui coltelli ai metal detector: le misure in arrivo sulla sicurezza - Nel nuovo decreto sicurezza l’estensione delle “zone rosse”e l’aumento delle telecamere. msn.com
Ben detto! La Lega è al lavoro per un nuovo Decreto Sicurezza con espulsioni più veloci, stretta su “maranza” e baby gang, “zone rosse” permanenti, divieto di porto di coltelli e di vendita di armi da taglio ai minori con sanzioni pecuniarie certe, giro di vite su p - facebook.com facebook
Sicurezza, stretta del governo: in arrivo norme su coltelli, baby gang e manifestazioni tg.la7.it/politica/sicur… x.com
